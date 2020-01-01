Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 12 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.