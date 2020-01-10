Пекка Ринне: «Всегда мечтал забить гол, сегодня удача была на моей стороне»

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал свой гол в игре против «Чикаго» (5:2). Это первый гол вратаря в матче НХЛ с октября 2013 года «Вовремя это получилось.