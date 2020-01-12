НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Биатлон. Мякаряйнен выиграл масс-старт в Оберхофе, россиянки заняли два последних места

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Мякяряйнен на финише опередила ближайшую преследовательницу на 30 секунд.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Товарищеские матчи
Швеция
 : 
Косово
Начало в 09:45
Чемпионат Англии
Борнмут
0 : 0
Уотфорд
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Астон Вилла
 : 
Манчестер Сити
Начало в 11:30
Чемпионат Италии
Сампдория
0 : 0
Брешиа
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Италии
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
Завершён
Чемпионат Италии
Торино
 : 
Болонья
Начало в 09:00
Еще 3
Чемпионат Франции
Сент-Этьен
 : 
Нант
Начало в 09:00
Чемпионат Франции
Дижон
 : 
Лилль
Начало в 11:00
Еще 1
Весь футбол
реклама