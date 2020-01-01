НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемХави может возглавить «Барселону»МОК хочет пересмотреть дела спортсменов ОИ в Сочи, которых оправдал CASЭкипаж Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе ралли «Дакар»Тарасов подтвердил, что поедет на сбор с «Рубином»«Барселона» запретила игрокам отвлекаться от футбола, пользоваться соцсетями, выкладывать фото: все из-за Жерара ПикеХави может возглавить «Барселону»Бывший полузащитник «Барселоны» Хави?, возглавляющий катарский «Аль-Садд», может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера каталонской команды, информирует радиостанция Rac1.рекламаСборная Сербии вышла вперед в полуфинальном матче ATP Cup против команды РоссииТАСС, 11 января. Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу в первой встрече полуфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).«Рубин» объявил об уходе Кьяртанссона и ДенисоваПресс-служба «Рубина» объявила об уходе из команды нападающего Видара Кьяртанссона и защитника Виталия Денисова.Стал известен состав женской сборной России на эстафету в ОберхофеВ составе сборной России побегут Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Женская эстафета в Оберхофе пройдет 11-го января и начнется в 14:00 (мск.).Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Колорадо»Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признал лучшим игроком поединка регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб одержал победу в дополнительное время.Панарин о финале МЧМ-20: «Наша проблема – выход на матчи как на войну. Потом страдаем от этого»Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями о прошедшем МЧМ-2020, в финале которого сборная России уступила канадцам (3:4). «Финал МЧМ смотрел на YouTube.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри— : —МиланНачало в 09:00Чемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия— : —МирандесНачало в 06:00Еще 19Весь футболрекламаКХЛ объяснила, почему в финале МЧМ-2020 судьи не удалили канадца за выброс шайбыДепартамент судейства КХЛ выступил с разъяснением пункта правил, касающегося задержки игры или выброса шайбы за пределы площадки.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир «Американцам нравятся Путин и Трамп»: американский боец ММА Шеннон РитчИзвестный в мире смешанных единоборств (ММА) боец Шеннон Ритч рассказал о Путине, Трампе и Хабибе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Мне хотелось бы встретиться с Путиным.реклама