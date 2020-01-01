Панарин о финале МЧМ-20: «Наша проблема – выход на матчи как на войну. Потом страдаем от этого»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями о прошедшем МЧМ-2020, в финале которого сборная России уступила канадцам (3:4). «Финал МЧМ смотрел на YouTube.