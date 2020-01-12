«Реал» больше года не видел трофеев, а Симеоне еще не побеждал Зидана. Суперкубок Испании. Live!

Большой испанский футбол в Саудовской Аравии. Суперкубок, в финале которого сошлись не чемпион Ла лиги и не обладатель Кубка Испании «Барса» и «Валенсия» вылетели в полуфинале