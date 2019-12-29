Манчестер Сити

Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что в любом случае отказался бы от предложения петербургского «Зенита». «Поехал ли бы в «Зенит» за €5 млн евро в год?