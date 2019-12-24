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Дмитрий Васильев: Малышко просто выбросили – рассчитывать на здравый смысл правления СБР не приходится

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев не понял, по какой причине Союз биатлонистов России (СБР) вмешался в решение тренерского штаба и изменил состав сборной страны на три январских этапа Кубка мира, откуда был исключен питерский спортсмен Дмитрий Малышко, а добавлен лучший новичок сборной Карим Халили.

РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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