Роман Галимов вызван на сбор судей РПЛ в Турции

В списке приглашенных два судьи с минимальным числом игр в чемпионате России-2019/20 — Владимир Москалев и Кирилл Левников, которые отработав в 1-м и 2-м турах соответственно, больше назначений не получили.