Фанаты «Зенита» поддержат бойкот фанатов «Спартака»

Тихонов прокомментировал заявление «Фратрии» с призывом покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал заявление объединение болельщиков красно-белых «Фратрии», в котором говорится, что фанаты покинут трибуну B «Открытие Арены» на 30-й минуте игры с «Ростовом» из-за задержаний в Санкт-Петербурге и запрета на посещение футбола сроком на полтора года для заводящего Валерия «Амиго» Бевза, и предложили всем поступить так же на других встречах тура.