«Краснодар» отменил матч с клубом из Уханя на сборах в Испании

«Краснодар» убрал из своего календаря матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье. — Расписание сборов составлялось задолго до их начала.