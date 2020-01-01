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Президент «Аккрингтона» о словах Клоппа про Кубок Англии: «Юрген, „Ливерпуль“, вы позорите себя и убиваете турнир»

Президент «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за решение выставить молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».
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