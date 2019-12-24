«Реальный спорт». Последний Император

Дмитрий Шнякин, Магомед Исмаилов, Анастасия Янькова и Руслан Кривуша в прямом эфире обсудили возвращение в октагон Федор Емельяненко и его грядущий бой с Куинтоном Джексоном в Японии.