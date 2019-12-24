НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНаставник «Лестера» назвал «Ливерпуль» командой топ-топ-классаКто побеждал до эпохи Тутберидзе, как хорошо вы знаете историю ЧР по фигурному катанию. Тест Sport24Алина Загитова упала во время своего первого ледового шоу «Спящая красавица»Маргарита Пахноцкая: Ждем документ от общего собрания, после чего будем готовы дать комментарииОкон подготовил на 2020 год шлем в честь ШумахераНаставник «Лестера» назвал «Ливерпуль» командой топ-топ-классаГлавный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура Английской премьер-лиги, в рамках которого "лисы" примут лидера первенства "Ливерпуль".рекламаЭксперт предрёк сборной России мучения в стартовом матче на МЧМХоккейный эксперт Максим Лебедев считает, что молодёжной сборной России по хоккею придётся тяжело в стартовом матче грядущего чемпионата мира.Виктория Сливко: «У меня минимальная цель — уехать на Кубок IBU»Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая второе место в индивидуальной гонке на 15 км в рамках «Ижевской гонки», рассказала о своих целях на ближайшее будущее.Медведева повредила конёк перед стартом чемпионата РоссииДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед стартом чемпионата России в Красноярске.Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площадиПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в составе команде известных отечественных хоккеистов принял участие в хоккейном матче Ночной лиги, приуроченном к Новому году.«Реальный спорт». Последний ИмператорДмитрий Шнякин, Магомед Исмаилов, Анастасия Янькова и Руслан Кривуша в прямом эфире обсудили возвращение в октагон Федор Емельяненко и его грядущий бой с Куинтоном Джексоном в Японии.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм1 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаОвечкин вручил подарок президенту США ТрампуРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции Мар-а-Лаго, посвященный католическому Рождеству.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Слуцкий позвал в помощники ВеретенниковаСегодня пресс-служба волгоградского Ротора сообщила о том, что Олег Веретенников, тренировавший Ротор-2 покинул клуб.реклама