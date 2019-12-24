Фёдор Емельяненко – о примирении с братом: сначала пусть извинится перед теми, кого изнасиловал и оскорбил. Для меня он мёртв

Боец MMA Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о возможности примирения с братом Александром. «Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв.