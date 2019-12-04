Энди Руис: «Альварес прилетит на бой с Джошуа, чтобы поддержать меня»

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, и WBO Энди Руис-младший (33-1-0, 22 KO) рассказал, что мексиканец Сауль Альварес поддержит его в поединке с британцем Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO).