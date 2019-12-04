Как Александра Емельяненко отправили в нокдаун до боя с Кокляевым. Видео

БИШКЕК, 3 дек — Sputnik. Российского бойца ММА Александра Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке во время подготовки к поединку с бодибилдером Михаилом Кокляевым.