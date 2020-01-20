Zayac: «Против Liquid все было довольно просто. Я считаю, что мы два раза аутдрафтнули в салат»

На канале NAVI вышел новый влог, в котором игроки и тренер рассказали о победе над Liquid и эмоциях перед плей-офф DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.