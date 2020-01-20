НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПанарин пропустит матч звёзд НХЛ«Зенит» отдает Александра Кокорина в аренду до конца сезона 2020 года в ФК «Сочи»Представитель Джано не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком»Кокляев прокомментировал задержание Емельяненко: Дай бог ему здоровья и до встречи на рингеОКР прокомментировал вступление ряда федераций в спор WADA и РУСАДАПанарин пропустит матч звёзд НХЛРоссийский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Об этом 22 января сообщает пресс-служба лиги.рекламаОлег Матыцин возглавил Министерство спорта Российской ФедерацииОлег Матыцин возглавил Министерство спорта Российской Федерации в новом кабинете министров.СМИ: Руководство «Зенита» проведет встречу с Семаком из-за ситуации с КокоринымРуководство «Зенита» в ближайшее время планирует провести внеочередную встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком.Zayac: «Против Liquid все было довольно просто. Я считаю, что мы два раза аутдрафтнули в салат»На канале NAVI вышел новый влог, в котором игроки и тренер рассказали о победе над Liquid и эмоциях перед плей-офф DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕРоссияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаПахноцкая — об отказе UKAD передать WADA пробы Фары: «Это создает стену недоверия»Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение по поводу отказа Британского антидопингового агентства (UKAD) передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир