Фрэнк Лэмпард: «В футболе ошибки могут стоить вам очков»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что его команда должна была сыграть лучше.