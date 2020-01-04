Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что российский специалист на год лишил его футбола из-за споров по тактике.