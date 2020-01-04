Ковальчук в «Монреале», позор СКА в Финляндии, две медали россиян в лыжах, Лекавалье попалась на кокаине и другие новости утра

1. Илья Ковальчук нашел новый клуб – этот сезон форвард доиграет в «Монреале». Агент игрока считает, что у «Канадиенс» есть шансы пробиться в плей-офф. Впрочем, со стороны все выглядит грустно.