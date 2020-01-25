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«Уму непостижимо!» - американский журналист при помощи анимированной диаграммы показал, насколько доминирует Ови над остальными

Взяв в союзники поразительную способность обходиться без травм и беспрецедентную стабильность, Алекс Овечкин приблизился на расстояние в 202 точных выстрела до рекорда Уэйна Гретцки по голам за все время существования лиги (894), - пишет Йэн Оланд в своей заметке для вашингтонского сайта Russian Machine Never Breaks.
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