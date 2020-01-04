«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона» в 19-м туре испанской Примеры. Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.85.