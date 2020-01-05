«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Нейрохирург: Кости, мышцы и органы Шумахера сильно изменились

Никола Аччарри (нейрохирург) говорил о состоянии Михаэля Шумахера. Напомним, что шесть лет назад во время катания на лыжах семикратный чемпион мира получил серьезную травму.