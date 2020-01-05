«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Сборная России вышла в финал МЧМ, выиграв у шведов в овертайме

Молодежная сборная России по хоккею выиграла полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира в Чехии у сборной Швеции со счетом 5:4. Для определения победителя потребовался овертайм, передает «МИР 24».