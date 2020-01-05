НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона» в 19-м туре испанской Примеры. Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.85.
реклама

В «Монреале» рассказали, когда может состояться первый матч Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен ответил на вопрос, когда российский форвард Илья Ковальчук впервые сыграет за свою новую команду.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Валенсия
1 : 0
Эйбар
Завершён
Чемпионат Испании
Хетафе
0 : 3
Реал
Завершён
Чемпионат Испании
Атлетико
2 : 1
Леванте
Завершён
Еще 1
Кубок Англии
1/32 Финала
Бирмингем
2 : 1
Блэкберн
Завершён
Кубок Англии
1/32 Финала
Бернли
4 : 2
Питерборо Юнайтед
Завершён
Еще 18
Кубок Франции
1/32 Финала
Фабрег
0 : 2
Париж
Завершён
Кубок Франции
1/32 Финала
Авирон Байонне
0 : 2
Нант
Завершён
Еще 15
Чемпионат Португалии
Авеш
0 : 1
Санта-Клара
Завершён
Еще 3
Весь футбол
реклама

Шведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»

Нападающий сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал в интервью порталу "Чемпионат" поражение от России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, назвав часть голов подопечных Валерия Брагина "лажей".

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Коламбус
Яндекс.Эфир
Монреаль — Виннипег
Яндекс.Эфир
Торонто — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Чикаго — Детройт
Яндекс.Эфир
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Аризона — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Монреаль — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Оттава — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:51:05
Вегас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:44:00
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:00
Баффало — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
Яндекс.Эфир