«Кристал Пэлас», теперь и «Брайтон» - Чалова хотят видеть в АПЛ

Фото:twitter.com/Goalsncom Нападающим ЦСКА Федором Чаловым опять заинтересовались в Англии: на этот раз желание приобрести футболиста изъявил желание «Брайтон», сообщает «СЭ» со ссылкой на «The Sun».