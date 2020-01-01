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Глава UFC: Сумасшедшие гонорары Макгрегора и Нурмагомедова контракт не запрещает разглашать

Президент UFC Дана Уайт назвал «сумасшедшими» гонорары таких звезд компании как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Размер гонорара могут раскрыть сами бойцы, заявил Уайт в интервью ESPN. «
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