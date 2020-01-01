НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судьюУайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера на тренировкеКовальчук: победа намного важнее первого гола за «Монреаль»Кайса Макарайнен выиграла масс-старт в штормовых условияхСборная Сербии победила Испанию в финале ATP CupФутбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судьюМатч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью. Об этом сообщает TVM.реклама«Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и выиграл Суперкубок Испании«Реал» победил «Атлетико» в финале Суперкубка Испании. В матче, который прошел в городе Джидда (Саудовская Аравия), в основное и дополнительное время голов забито не было.Почеттино – главный кандидат «Барселоны» на пост тренера (RAC1)«Барселона» может назначить Маурисио Почеттино главным тренером клуба, утверждает RAC1.Сильва отдал 21 голевой пас на Агуэро в АПЛ. Только Лэмпард чаще пасовал на ДрогбаПолузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва отдел голевую передачу на форварда Серхио Агуэро в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (6:1). Это 21-й голевой пас испанца на аргентинца в матчах Премьер-лиги.Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «ПСЖ»В 20-м туре Лиги 1 «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0). В субботу «Бордо» уступил «Лиону» (1:2). В воскресенье «ПСЖ» встречается с «Монако» российского полузащитника Александра Головина.Призер «Дакара» в зачете мотоциклов погиб во время своей 13-й гонкиТрагедией омрачен ход многодневной авто и мотогонки "Дакар-2020", которая продолжается в Саудовской Аравии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииРома1 : 2ЮвентусИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииПари Сен-Жермен3 : 2МонакоИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаВ сети опубликовали видео, как Нурмагомедов 5 лет назад восторгался победой Макгрегора нокаутомВ интернете появилось архаичное видео из 2015 года, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов с восторгом наблюдал за победой Конора Макгрегора нокаутом в поединке с бразильцем Жозе Алдо.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир