НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клубаДацик нокаутировал кикбоксера Кирсанова. Видео бояНокаут, который поразил весь мир: ветеран UFC сражен ударом «раскат грома»Ирина Слуцкая: «Программы у Трусовой я не увидела»Медведева не рискует на льду из-за страха за будущего ребёнкаПрезидент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клубаВ первую очередь, он заявил, что «Ростов» для него не просто бизнес, а что он любит свою команду и весь футбол в целом.реклама«Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцахПо словам бойца ММА, он весьма отрицательно относится к трэш-току в целом.Появилось видео показательного выступления Медведевой на Гран-при по фигурному катаниюФигуристка Евгения Медведева представила показательную программу в Москве на прошлой неделе в рамках этапа Гран-при России. Над номером для Медведевой работал известный канадский хореограф Джои Рассел.Карен Хачанов отомстил за Дзюбу и обыграл Борну Чорича в матче Кубка ДэвисаРоссиянин Карен Хачанов обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича (6:7, 6:4, 6:4) и принес национальной сборной вторую победу на Кубке Дэвиса-2019.«Чеченский халк» похудел и пошел в бойцы ММАВ 16 лет Асхаб прославился гигантской шеей и при росте 1,8 м весил аж 102 кг! Теперь, через два года, прославленный в соцсетях "Чеченский халк" пошел в бойцы ММА. И весит уже 98 кг.В РФС сообщили о подготовке матча с Молдавией и еще трех контрольных игр сборной РоссииГенеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о планах подготовки сборной России перед чемпионатом Европы 2020 года.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраКвалификация Евро-2020Групповой этапЛихтенштейн0 : 3Босния и ГерцеговинаИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапИрландия0 : 1ДанияИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапМальта1 : 2НорвегияИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапГибралтар1 : 6ШвейцарияИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапШвеция3 : 0Фарерские островаИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапИспания4 : 0РумынияИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапГреция2 : 1ФинляндияИдёт 2-й таймКвалификация Евро-2020Групповой этапИталия9 : 1АрменияИдёт 2-й таймВесь футболреклама«Что делает Широков!» Форвард «Авангарда» забил обалденный гол «финтом Кучерова»Во втором периоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» форвард хозяев Сергей Широков забросил красивую шайбу.НХЛ. Записи матчейАризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир 02:38:50Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:38:00Лос-Анджелес – Миннесота Яндекс.Эфир 02:37:55Ванкувер – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:00Анахайм – Детройт Яндекс.Эфир 02:40:05Виннипег – Колорадо Яндекс.Эфир 02:48:30Сент-Луис – Аризона Яндекс.Эфир 02:42:10Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:55:00Монреаль – Коламбус Яндекс.Эфир 02:50:30Бостон – Флорида Яндекс.Эфир