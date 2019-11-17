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Появилось видео показательного выступления Медведевой на Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева представила показательную программу в Москве на прошлой неделе в рамках этапа Гран-при России. Над номером для Медведевой работал известный канадский хореограф Джои Рассел.
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Сан-Хосе — Детройт
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Ванкувер — Колорадо
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Нэшвилл — Чикаго
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НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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02:45:20
Питтсбург — Торонто
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02:46:20
Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс
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03:11:00
НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
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02:44:25
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:54:20
Баффало — Оттава
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02:50:03
Бостон – Вашингтон
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02:41:23
Лос-Анджелес — Вегас
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02:42:15
Тампа-Бэй — Виннипег
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02:45:23
Эдмонтон — Даллас
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02:41:20
Аризона — Калгари
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02:47:05
Миннесота — Каролина
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02:31:40
Оттава – Филадельфия
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02:53:15
Торонто – Бостон
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02:44:50
Нью-Джерси – Питтсбург
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02:41:23
Вашингтон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:56:01
Коламбус – Сент-Луис
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02:42:30
Лос-Анджелес – Детройт
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02:39:50
Ванкувер – Даллас
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02:38:20
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
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02:46:00
Эдмонтон – Колорадо
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02:43:40
Миннесота – Аризона
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02:56:50
Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс
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02:33:00
Флорида – Виннипег
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02:51:30
Баффало – Каролина
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02:46:16
Вегас – Чикаго
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02:36:10
Калгари – Даллас
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02:58:15
Филадельфия – Вашингтон
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02:31:00
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто
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02:39:00
Нью-Джерси – Оттава
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02:38:50
Сан-Хосе – Эдмонтон
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02:38:00
Лос-Анджелес – Миннесота
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02:37:55
Ванкувер – Нэшвилл
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02:53:00
Анахайм – Детройт
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02:40:05
Виннипег – Колорадо
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02:48:30
Сент-Луис – Аризона
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02:42:10
Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург
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02:55:00
Монреаль – Коламбус
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