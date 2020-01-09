WADA обратилось в спортивный арбитраж для начала разбирательства с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для начала разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на сайте WADA.