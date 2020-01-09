НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотрЭкипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»«Динамо» обыграло «Салават Юлаев». Петерссон оформил дубльХореограф оценил номер Туктамышевой с раздеваниемСпарринг-партнер Конора о драке с Хабибом: «Я бил Нурмагомедова, а он пытался убежать»Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотрИгроки основного состава петербургского «Зенита» в пятницу, 10 января, вышли из отпуска и отправились на традиционный зимний медицинский осмотр после новогодних каникул.рекламаБиатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф. Спринт. Мужчины (прямая видеотрансляция)С 9 по 12 января в Оберхофе (Германия) проходит четвертый этап Кубка мира 2019/2020 по биатлону.СМИ: Вальверде согласовал уход из «Барселоны»Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает издание El Golazo De Gol со ссылкой на испанского журналиста Гонсало Миро.Шестеркин отразил 46 бросков и снова победил, Кучеров сделал дубль, Василевский — шатаут, а вратарь «Нэшвилла» забил. Обзор дня НХЛАртемий Панарин набрал три очка в матче с «Нью-Джерси». Шестеркин и Панарин остановили команду Гусева Недавно телеканал TSN опубликовал список самых перспективных игроков НХЛ.Спортдайджест: легенды бразильского и итальянского футбола переиграли финал ЧМ-1994Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Российские гонщики продолжают доминировать на «Дакаре».Отсидевшего Кокорина захотели в ЕвропеГолландский клуб «Фейеноорд» захотел арендовать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/2020. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаWADA обратилось в спортивный арбитраж для начала разбирательства с РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для начала разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на сайте WADA.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Кубок мира. Эстафета. Халили, Гараничев, Елисеев и Латыпов побегут за Россию11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.реклама