Александр Овечкин в третий раз подряд выбран болельщиками капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Несмотря на то, что иногда он на это мероприятие не приезжает, как это было недавно, когда Ови решил, что в тот раз сэкономить силы перед решающим отрезком чемпионата национальной хоккейной лиги было важнее.