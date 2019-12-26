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Александр Овечкин в третий раз подряд выбран болельщиками капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Несмотря на то, что иногда он на это мероприятие не приезжает, как это было недавно, когда Ови решил, что в тот раз сэкономить силы перед решающим отрезком чемпионата национальной хоккейной лиги было важнее.
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Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови

- Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови и намного больше, чем обычно при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то подобном, - приводит слова Хатчинсона журналистка TSN Sports Кристен Шилтон в своем Twitter.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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Вегас — Анахайм
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Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси — Бостон
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Питтсбург — Оттава
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Калгари — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Анахайм — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Аризона — Даллас
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Детройт
Яндекс.Эфир
Флорида — Монреаль
Яндекс.Эфир
Бостон — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Коламбус — Чикаго
Яндекс.Эфир
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Виннипег
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
Флорида — Детройт
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Даллас — Колорадо
Яндекс.Эфир
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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Тампа-Бэй — Монреаль
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Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
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02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
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02:48:14
Вашингтон — Коламбус
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02:32:14
Баффало — Бостон
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02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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