«Харламов был в порядке». В день рождения легендарного хоккеиста сборная России рассказала о его связи с футболом

В день рождения легендарного хоккеиста Валерия Харламова сборная России по футболу рассказала о его связи с другим любимым видом спорта. — Валерий мечтал о футболе.