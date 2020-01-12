Дуглас Сантос: «Здорово пообщались с Халком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после медосмотра рассказал, как провел отпуск, о встрече с Халком и слухах об уходе в «Васку да Гама». — Отпуск провел здорово, провел время на солнце.