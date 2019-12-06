Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы

Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.