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Клэбо выиграл спринт свободным стилем, Пеллегрино – 2-й, Ретивых – 4-йНорвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в спринте свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, россиянин Глеб Ретивых занял четвертое место.ВФЛА: федерация ответит Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову в понедельникВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник даст ответ на открытое письмо российских легкоатлетов Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене, сообщила РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.Кайшева и Сливко могут попасть в состав сборной России на этапы Кубка IBUПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отметил, что биатлонистки Ульяна Кайшева и Виктория Сливко имеют шансы на попадание в состав национальной сборной на Кубок IBU.Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катаниюФедерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января. Впервые за пять лет в нем не оказалось ни Алины Загитовой, ни Евгении Медведевой.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор0 : 1КоньяспорИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ0 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем0 : 0РочдейлИдёт 1-й таймЕще 10Весь футболрекламаСвечников набрал 38-е очко в сезоне, побив свой рекорд в НХЛФорвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (6:4). Всего в 39 играх сезона 19-летний россиянин набрал 38 (17+21) очков и побил личный рекорд в чемпионатах НХЛ.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Жардим покинет «Монако» в воскресенье (Monaco-Matin)Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в воскресенье попрощается с командой. Как сообщает Monaco-Matin, завтра Жардим будет в последний раз присутствовать на тренировке команды.реклама