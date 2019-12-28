Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января. Впервые за пять лет в нем не оказалось ни Алины Загитовой, ни Евгении Медведевой.