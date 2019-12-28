Президент СБР: «У Кайшевой и Сливко есть все шансы попасть на Кубок IBU»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев порассуждал о шансах Ульяны Кайшевой и Виктории Сливко на попадание в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.