НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГлава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубкахО чём говорят неделю спустя после вердикта WADAОвечкин, Кучеров и Панарин. Кто лучший российский хоккеист уходящего года?Загитова стала гостьей «Вечернего Урганта». Посмотрите, как классно она выглядитМагомедшарипов и Ян поднялись на третье место в рейтинге UFC в своих дивизионахГлава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубкахГлава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".рекламаОн снова это сделал! Свечников опять забросил шайбу за шиворот вратарю«Каролина» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».«Ливерпуль» влетел «Астон Вилле» 0:5. Спокойно, в составе – ни одного игрока старше 22, Клопп и основа уже в КатареПарни вышли в 1/4 финала Кубка лиги против «Астон Виллы» и проиграли 0:5. В составе не было ни одного более-менее известного имени.Илья Ковальчук покидает «Лос-Анджелес»РИА Новости/Григорий Сысоев Российский форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг ЗагитовойПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал позицию организации по скандалу вокруг Алины Загитовой.Противник российского спорта описал страну тремя словамиШведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес— : —КордобаНачало в 11:30Кубок Испании1/64 ФиналаТолоса— : —ВальядолидНачало в 12:00Еще 10Весь футболреклама«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и покинул Кубок лиги"Монако" разгромно проиграл "Лиллю" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги и покинул турнир. Встреча прошла на стадионе "Луи II" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир