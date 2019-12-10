ФИФА: находимся в контакте с WADA для принятия решения относительно санкций на футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое одобрило рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.