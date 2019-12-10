НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемАбрамович отказался продавать «Челси»«Спартак» сделал заявление после заседания совета директоров клубаВидео: заявление Путина по поводу отстранения России от международных турнировВиктор Усков: «Мы приложим все усилия для того, чтобы справедливость восторжествовала»Ван Дейк, Салах и Мане – в основе «Ливерпуля» на матч с «Зальцбургом»Абрамович отказался продавать «Челси»Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб американскому инвестору и совладельцу бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодду Боэли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.реклама«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги ЧемпионовКоманда Сергея Семака заняла четвертое место в группе, набрав семь очков.ФИФА: находимся в контакте с WADA для принятия решения относительно санкций на футболМеждународная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое одобрило рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.Карло Анчелотти: «Надеюсь, что останусь тренером „Наполи“»Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти высказался после матча 6-го тура ЛЧ с «Генком» (4:0). «Мы заслуженно вышли из группы. Один из немногих позитивных моментов в последнее время.«Боруссия» Дортмунд вышла из группы, «Барселона» отправила «Интер» в Лигу ЕвропыB группе F Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд предсказуемо обыграла «Славию» со счётом 2:1. Джедон Санчо открыл счет на 10-й минуте, однако Томаш Соучек вернул интригу перед уходом на перерыв.Загитова пропустит показательные выступления в Турине из-за травмыРоссийская фигуристка Алина Загитова не выйдет на лед на показательных выступлениях в финале Гран-при в итальянском Турине из-за травмы, передает телеканал «МИР 24».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи4 : 0ГенкЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург0 : 2ЛиверпульЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапИнтер1 : 2БарселонаЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)2 : 1Славия (Прага)ЗавершёнЕще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед1 : 0Форест Грин РоверсЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаКру Александра3 : 1ИстлейЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити1 : 2МиллуоллЗавершёнЧемпионшип АнглииПрестон2 : 1ФулхэмЗавершёнЕще 4Весь футболрекламаМонтгомери уволен с поста главного тренера «Далласа»Клуб НХЛ «Даллас Старз» отправил главного тренера команды Джима Монтгомери в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Определились соперники сборной России перед Евро-2020Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).рекламаUSADA раскритиковало неполный запрет на участие российских спортсменовГлава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал решение WADA по России.