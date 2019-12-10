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ФИФА: находимся в контакте с WADA для принятия решения относительно санкций на футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое одобрило рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.

«Боруссия» Дортмунд вышла из группы, «Барселона» отправила «Интер» в Лигу Европы

B группе F Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд предсказуемо обыграла «Славию» со счётом 2:1. Джедон Санчо открыл счет на 10-й минуте, однако Томаш Соучек вернул интригу перед уходом на перерыв.
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Генк
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Славия (Прага)
Завершён
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Кубок Англии
1/64 Финала
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1 : 0
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Кру Александра
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
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Вегас — Чикаго
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Ванкувер — Торонто
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Эдмонтон — Каролина
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Аризона — Калгари
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Даллас — Нью-Джерси
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Виннипег — Детройт
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Нэшвилл — Сан-Хосе
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Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
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