Ханданович: «В матче с „Барселоной“ мы сделали всё, что могли»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович уверен, что в матче с «Барселоной» футболисты миланского клуба отдали все силы для победы. «Нам не удалось забить во втором тайме, хотя шансы были.