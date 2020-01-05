НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроковМиллион за услуги. ВАДА выставило еще один счет России«Тур де Ски». 7-й этап. Непряева, Йохауг, Якобсен, Остберг взойдут на Альпе Чермис«Как-то по-детски»: шведы унизили россиянИванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович по окончании текущего сезона получит статус свободного агента.рекламаХоккейная классика: сборные России и Канады сыграют в финале МЧМХоккейная классика в финале молодежного чемпионата мира: сборная России сегодня сыграет со сборной Канады, передает телеканал «МИР 24». Россияне накануне в сложнейшем матче сумели обыграть шведов.Легков выиграл этап «Тур де Ски» среди любителей. Для этого он тренировался ночью, в ущерб здоровью«И когда мне показалось, что я завязал, — они снова меня туда затащили».Сборные Казахстана и Германии проведут решающий поединок между собой5 января, в Чехии пройдет решающая встреча серии между командами Германии и Казахстана, сборные в трехматчевом противостоянии выясняют, кому суждено занять последнюю строчку на молодежном чемпионате мира (МЧМ-2020).Стал известен игровой номер Ковальчука в «Монреале»Российский нападающий Илья Ковальчук определился с игровым номером в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».ATP Cup. Хачанов выиграл у Фритца, Россия повела в матче с СШАРоссийский теннисист Карен Хачанов в составе сборной России добился первой победы в матче ATP Cup против США. 17 номер мирового рейтинга встречался с американцем Тэйлором Фритцем.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 1ЛациоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ларионов: «В финале 6 из 8 тысяч будут болеть за Канаду. Для нас это будет гостевая игра»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке команды к финалу против Канады. «Показывали ребятам, что командный дух и командная игра могут быть залогом успеха.рекламаНеизвестные опрокинули статую ИбрагимовичаВ Швеции неизвестные свергли статую бывшего игрока сборной Швеции Златана Ибрагимовича, установленную возле домашнего стадиона клуба «Мальме».