Ларионов: «В финале 6 из 8 тысяч будут болеть за Канаду. Для нас это будет гостевая игра»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке команды к финалу против Канады. «Показывали ребятам, что командный дух и командная игра могут быть залогом успеха.