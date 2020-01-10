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У футболиста есть ряд предложений.рекламаПанарин помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» и набрал 3 очкаВ матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" приняли на своем льду "Нью-Джерси Дэвилз".Экипаж Николаева сошел с дистанции шестого этапа ралли «Дакар»У грузового болида команды «КАМАЗ-мастера» вышел из строя двигатель.«Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» в Суперкубке ИспанииФутболисты мадридского «Атлетико» со счетом 3:2 переиграли каталонскую «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании, состоявшемся на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».Сборная России разгромила команду Аргентины в АТР CupРоссийский дуэт теннисистов в составе Константина Кравчука и Теймураза Габашвили принёс национальной команде третье очко в матче группового этапа АТР Cup против Аргентины.Журналист Егоров: «Рубин» нацелился на КомличенкоЖурналист Сергей Егоров рассказал о том, что казанский клуб заинтересован в услугах нападающего Николая Комличенко. По информации Егорова, «Рубин» уже направил запрос в «Младу-Болеслав».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаГрета Тунберг подвергла критике Роджера ФедерераШведская экологическая активистка Грета Тунберг поддержала акцию Rogerwakeupnow, участники которой выражают недовольство тем, что швейцарец Роджер Федерер является амбассадором банка Credit Suisse, сообщает AS.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир У Тутберидзе считают, что Туктамышева в показательном номере с раздеванием перешла граньХореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, выразил мнение относительно прошлогоднего показательного номера Елизаветы Туктамышевой.реклама