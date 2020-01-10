Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго». Это первый случай в НХЛ с 2013 года

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2). Это первый гол вратаря в матче НХЛ, начиная с октября 2013 года Тогда это сделал Майк Смит, выступавший на тот момент за «Аризону».