НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКапитан ФК «Ростов» Сигурдссон покидает клубЗагитова встречала Новый год под «Макарену»Участник ОИ Киплимо проиграл забег, начав праздновать победу перед финишем. ФотоTop Rank проиграла торги по бою БетербиеваЧетыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Эдмонтоном»Капитан ФК «Ростов» Сигурдссон покидает клубИсландский футболист Рагнар Сигурдссон покидает российский клуб "Ростов". Об этом рассказали представители ФК.рекламаОпределены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккеюОпределены все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею. России предстоит встретиться с командой Швейцарии. Канада сразится со Словакией, а США — с Финляндией.Большунов стал лидером общего зачета «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов сумел стать лидером общего зачета «Тур де Ски» после четырех гонок. Информация об этом приводится на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).Игра между «Далласом» и «Нэшвиллом» стала одной из самых посещаемых в истории НХЛБолее 85 тысяч человек наблюдали за поединком между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». Игра стала второй по посещаемости в истории Национальной хоккейной лиги.Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз экспертов: «Никто не удивится очередному фиаско канониров»В среду, 1 января, в 23:00 (МСК) состоится матч 21-го тура АПЛ между футбольными клубами Арсенал и Манчестер Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс».Фернандо возвращается в «Спартак» из арендыФутбольный клуб «Бэйцзин Гоань» из Китая, в котором Фернандо провёл полгода, отказался выкупать полузащитника за 9,6 миллионов евро. Такая возможность у китайского клуба была согласно контракту.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболреклама«Разин – не тиран, а моральный урод». Бывший игрок «Северстали» уничтожил тренераОткровения Евгения Лапенкова: он усомнился в ориентации тренера. Антон Королёв – бывший хоккеист СКА, «Витязя», «Спартака».НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир