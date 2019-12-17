НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрезидента РПЛ нервирует ситуация со стадионом в ТамбовеРаскол в WADA: спортсмены требуют жестче наказать РоссиюСтало известно, почему Колобкова наградили после санкций ВАДАШведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словамиАмериканский журналист: решение Загитовой вызвало войнуПрезидента РПЛ нервирует ситуация со стадионом в ТамбовеНакануне в ходе президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что футбольный клуб «Тамбов» не выполняет план по решению проблем с реконструкцией домашнего стадиона «Спартак».рекламаВторой в сезоне супергол Свечникова из-за ворот попал на видеоИгрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором уникального гола в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».Биатлон. Мартен Фуркад: Я расстроен, что Россию отстранилиПятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.Ковальчук может стать одноклубником МалкинаСогласно информации журналиста Дэвида Паньотта, 36-летний российский хоккеист Илья Ковальчук надеется найти новый клуб уже на этой неделе и как можно быстрее вернуться на лёд.«Класико» № 243: «Барселона» или «Реал»?В среду 18 декабря в испанской Ла Лиге состоится главный матч первой половины чемпионата.Загитова: Продолжаю тренировки, говорить о перерыве больше не хочуРоссийская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила о том, что больше не собирается комментировать паузу в спортивной карьере.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес— : —КордобаНачало в 11:30Кубок Испании1/64 ФиналаЭль Альамо— : —МальоркаНачало в 12:00Еще 10Весь футболрекламаРФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКАЭкспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) решила, что судья Василий Казарцев правильно назначил пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром".НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир «Локомотив» сыграет с «Партизаном» в матче открытия Кубка «Париматч» ПремьерПоявилось расписание Кубка «Париматч» Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля. 1 февраля. «Локомотив» — «Партизан», «Спартак» — «Ростов».рекламаОдержал шесть побед в лиге мира: уральский боец ММА попал в топ-3 рейтинга UFCУральский боец Петр Ян из клуба «Архангел Михаил», принадлежащего РМК, вошел в тройку рейтинга UFC в легчайшем весе.