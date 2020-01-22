«Юветнус» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италии по футболу «Ювентус» обыграл «Рому» со счетом 3:1. Еще в первом тайме туринский клуб отправил три безответных мяча в ворота соперника.