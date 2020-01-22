НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской ОлимпиадыХабиб Нурмагомдов: король октагона никуда не уходитВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА«Анортосис» объявил о заключении контракта с ДжаноUFC. Серроне может пропустить полгода после поражения от МакгрегораСборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской ОлимпиадыРоссийские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в швейцарской Лозанне.рекламаОтчим Кокорина об аренде в «Сочи»: «Думаю, Сашино мнение не учитывалось»Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказался о ситуации с арендой футболиста в «Сочи».Россия забросила США 4 шайбы и впервые выиграла ЮОИ. Посмотри, как это былоВеликая победа русских парней.Бойкова/Козловский последними покажут короткую программу на чемпионате ЕвропыНа чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу спортивных пар.«Юветнус» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка ИталииВ четвертьфинале Кубка Италии по футболу «Ювентус» обыграл «Рому» со счетом 3:1. Еще в первом тайме туринский клуб отправил три безответных мяча в ворота соперника.WADA временно отстранило московскую антидопинговую лабораториюВсемирное антидопинговое агентство временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаБадалона1 : 2ГранадаИдёт 1-й тайм доп. времениКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаСолтмурад Бакаев объявил о трансфере в «Рубин»Солтмурад Бакаев объявил о переходе из московского «Спартака» в казанский «Рубин».НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир