Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

СМИ: Соболев согласовал переход в ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Ранее стало известно, что 22-летний игрок не полетел на сбор в турецкий Белек с самарским клубом.