Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

ЦСКА разгромил «Сочи», благодаря дублям Окулова и Слепышева

Московский ЦСКА в Москве у себя на льду одолел ХК «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1. Для ЦСКА эта победа стала четвертой в пяти последних матчах.