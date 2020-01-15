Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Футболисты из стран ЕврАзЭС не будут считаться легионерами в России с июля 2020 года

Футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с лета 2020 года не будут считаться легионерами в соревнованиях, которые проводятся на территории России.