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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Футболисты из стран ЕврАзЭС не будут считаться легионерами в России с июля 2020 года

Футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с лета 2020 года не будут считаться легионерами в соревнованиях, которые проводятся на территории России.
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