Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Овечкин: перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ. «Я оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск.