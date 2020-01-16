Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимущество

До сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы. Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность.