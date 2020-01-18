Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Овечкин - о хет-трике в ворота «Нью-Джерси»: Это все командные усилия, и это очень круто

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал хет-трик в матче против «Нью-Джерси». Хет-трик - это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого.