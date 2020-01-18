Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

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Где смотреть матч онлайнВ субботу, 18 января, в матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас» Последняя игра между этими командами, которая состоялась 19 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играхХоккеисты сборной России одержали победу над национальной командой Канады в стартовом матче на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0ЧелсиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииОсасуна0 : 0ВальядолидИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг2 : 1Унион (Берлин)Идёт 2-й таймЧемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама0:45Стали известны официальные гонорары Макгрегора и Серроне за поединокИрландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне $3 млн, его сопернику выплатят $200 тыс.НХЛ. 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Хет-трик - это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого.рекламаЛеонид Слуцкий об игроках «Рубина»: Похожие на всех и не похожие ни на кого(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Главный тренер «Рубина» успевает не только тренировать казанских футболистов на сборе в Турции, смачно комментируя их действия, но и активно «отжигает» в интернете.