Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командБольшунов выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-МестоМОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДАКамера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛАнтидопинговое управление Великобритании не хочет отдавать анализы Мо Фары для расследования ВАДАКлубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 командОбщее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.рекламаОвечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛПеред матчем «Айлендерс» - «Вашингтон» на счету Овечкина было 689 заброшенных шайб. Первая заброшенная шайба позволила Александру догнать Марио Лемье и войти в десятку лучших снайперов в истории.Нокаут или полный провал: чего ждут от Макгрегора?Абсолютное большинство россиян сделали ставку на победу ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Дональдом Серроне. Они уверены, что поединок закончится нокаутом.«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс»: гости могут победить впервые за долгий срокМатч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» начнется по московскому времени 19 января в 03:00. Игра состоится на арене Bell Centre в Монреале.Франция выиграла биатлонную эстафету в РупольдингеРоссийскую мужскую команду в эстафете представляли: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИСборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне. Встреча завершилась со счётом 6:2.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаДомой – с наградами: серебряный призер юношеских Олимпийских игр Андрей Мозалев вернулся в ПетербургПетербургский спортсмен, серебряный призер юношеских Олимпийских игр Андрей Мозалев вернулся из Лозанны в Петербург. Завтра он начнет тренировки и подготовку к юниорскому первенству России.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Норвегия выиграла в этапе Кубка мира по биатлонуСборная Норвегии по биатлону стала обладательницей золота пятого этапа Кубка мира. Напомним, что турнир проходит в Рупольдинге, Германия. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.реклама