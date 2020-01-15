Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Алексей Швед: «Победа над „Реалом“ доказала, что „Химки“ могут обыграть любого гранда в Евролиге»

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, что он думает о победе в матче Евролиги против «Реала» (102:94). Он считает, что российский клуб может побеждать ведущие команды турнира.