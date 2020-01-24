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Отчим Кокорина отреагировал на информацию о согласии игрока на переход в «Сочи»

Агент и отчим нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию о том, что футболист дал согласие на переход на правах аренды в "Сочи".