Трех российских игроков отстранили от футбола за ставки на матчи своих команд

Трех игроков пятигорского «Машука-КМВ», играющего в ПФЛ зоны «Юг» оштрафовали и дисквалифицировали на сроки от года до двух за игру в букмекерских конторах.